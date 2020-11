Calcio Estero NEWS LIVE: Pato verso l’Inghilterra

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

PSG, Tuchel: «Non mi sento a rischio» – L’allenatore del PSG Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta in Champions League contro il Lipsia. Le parole

Pato verso il Birmingham City – Alexandre Pato sarebbe vicino al ritorno in Europa dopo le esperienze in Cina e in Brasile. Come riportato da Birmingham Live, il club di Championship sarebbe interessato al brasiliano.