PSG, Tuchel: «Non mi sento a rischio esonero»

Thomas Tuchel ha parlato dopo la sconfitta in Champions League contro il Lipsia

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ai microfoni di RMC Sport ha analizzato la sconfitta per 2-1 in Champions League contro il Lipsia.

«Ci siamo dimenticati di giocare nel secondo tempo. C’è stato questo rigore, poi il cartellino rosso. Difficile fare qualcosa in dieci uomini. Se il mio ruolo in panchina è a rischio? No, non mi sento in pericolo. Non c’è nessun problema per i giocatori rispetto a quello che sta succedendo in società. Abbiamo fatto una bella partita nel primo tempo, è stata più difficile nel secondo. Se vinciamo 1-0 al Parco dei Principi avremo vinto lo scontro diretto. Non abbiamo dubbi».