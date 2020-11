Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Germania, dopo la debacle contro la Spagna Low in discussione – Joachim Low è in discussione dopo il pesantissimo K.O. della Germania contro la Spagna per 6-0. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si allunga l’ombra di Rangnick sulla panchina tedesca.

Liga, taglio di 500 milioni agli stipendi dei club. La situazione – Il focus della Gazzetta dello Sport si concentra sulla Liga con la richiesta di Tebas del taglio di 500 milioni degli stipendi della Liga: il Barcellona dovrà abbassare del 50% i suoi emolumenti, il Real Madrid del 30%.

Infortunio Sergio Ramos: problema al tendine del ginocchio. Inter a rischio – Non c’è pace per Sergio Ramos dopo il duplice errore su rigore commesso nella partita contro la Svizzera. Il capitano della Spagna ha dovuto abbandonare anzitempo il campo contro la Germania, in Nations League, a causa di un problema al tendine del ginocchio

Bale, frecciata al Real: «Al Tottenham mi sento amato» – «Mi fa piacere essere in un club in cui sento la fiducia e che mi fa sentire amato. Sto lavorando duro per tornare al massimo della forma». Le parole di Bale dal raduno della nazionale gallese.

Real Madrid, parla il padre di Sergio Ramos – Tiene banco in casa Real Madrid la situazione relativa al futuro di Sergio Ramos. Ai microfoni di El Chiringuito, il papà del difensore spagnolo, Jose Maria Ramos, ha fatto chiarezza sullo scenario attuale. «Siamo tranquilli e ovviamente ottimisti. Confidiamo sul fatto che resti e che tutto si sistemi».

Risultati Nations League: Francia e Spagna alle Final Four, retrocessa la Svizzera – I risultati della serata di Nations League. CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI

Clamoroso dalla Spagna: un club vuole Eto’o e Cassano in campo – Samuel Eto’o e Antonio Cassano, insieme: è questo il sogno del Racing Murcia, squadra di terza divisione spagnola. Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico As il club avrebbe già intrapreso i primi contratti con gli ex centravanti della Sampdoria.