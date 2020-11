Si chiude un’altra giornata di calcio internazionale con la Nations League: ecco i risultati tra promosse, retrocesse e qualificate alle Final Four

Nuovi verdetti in Nations League dopo le gare di martedì 17 novembre. Qualificate alle Final Four: Spagna e Francia. Retrocesse in Lega B: Svizzera e Svezia. Promossa in Lega B: Montenegro. Promosse in Lega C: Far Oer e Gibilterra. Retrocessa in Lega C: Cipro.

Ecco tutti i risultati.

Lega A

Croazia-Portogallo 2-3 (29′ 65′ Kovacic, 52′ 90′ Dias, 60′ Joao Felix)

Francia-Svezia 4-2 (5′ Claesson, 16′ 59′ Giroud, 36′ Pavard, 88′ Quaison, 90’+5′ Coman)

Spagna-Germania 6-0 (17′ Morata, 33′ 55′ 71′ Torres, 38′ Rodri, 89′ Oyarzabal)

Lega C

Lussemburgo-Azerbaigian 0-0

Montenegro-Cipro 4-0 (14′ Jovetic, 25′ 28′ Boljevic, 60′ Mugosa)

Lega D

Andorra-Lettonia 0-5 (6′ Cernomordijs, 57′ 60′ Ikaunieks, 70′ rig. Gutkovskis, 90′ rig. Raimonds)

Gibilterra-Liechtenstein 1-1 (17′ aut. Brandle, 44′ Frick)

Malta-Far Oer 1-1 (54′ Guillaumier, 70′ Jonsson)