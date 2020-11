Calcio Estero NEWS LIVE: Pique si opera? Zidane in ansia per Casemiro e Militao

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Real Madrid, Zidane in ansia – Oggi il responso su Casemiro e Militao ancora positivi. Le ultime in vista del match contro l’Inter.

Barcellona, Pique si opera? – Distorsione di terzo grado al legamento laterale, nonché una lesione interna e parziale del legamento crociato del ginocchio destro. Una diagnosi durissima per Gerard Piqué, che potrebbe stare fuori fino a otto mesi. Il Barcellona si interroga sul da farsi: tra martedì e mercoledì il difensore si sottoporrà a ulteriori test, per capire se sia il caso o meno di effettuare un intervento chirurgico.

Liverpool, le parole di Klopp – Le parole di Klopp dopo la vittoria contro il Leicester: «Sono molto contento della prestazione che i ragazzi hanno fatto. Venerdì abbiamo fatto il primo allenamento insieme con tutta la squadra visto che molti sono rientrati dalle nazionali. Non era semplice dopo le fatiche di questa pausa, anche perché molti dei miei giocatori hanno dovuto sostenere viaggi continentali. Con tutte le problematiche che abbiamo avuto, e gli infortuni, secondo me la squadra ha fatto qualcosa di speciale. Sono contento di aver raggiunto la vetta della classifica, è una stagione complicata ma noi vogliamo stare in vetta»