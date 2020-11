Inter Real Madrid, oggi i verdetti per Militao e Casemiro. Out Ramos

Zinedine Zidane fa la conta degli assenti e spera di recuperare almeno Militao e Casemiro per il match di mercoledì contro l’Inter

Zinedine Zidane trattiene il fiato e spera che arrivino buone notizie dallo staff medico del Real Madrid. Oggi Militao e Casemiro si sottoporranno al tampone nella speranza di risultare negativi al Covid-19 e, quindi, nuovamente abili e arruolabili per la sfida di Milano contro l’Inter.

Al di là del ritrovato Carvajal, al momento l’unica certezza in difesa è Varane, a cui si cerca compagno: se l’ex Porto risultasse ancora positivo, al fianco del campione del mondo francese si piazzerebbe Nacho, già titolare col Villarreal. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono ridotte al lumicino le possibilità di recupero di capitan Sergio Ramos, che sta tentando di accorciare i tempi, più probabile il reintegro in rosa di Benzema, che ieri si è ancora allenato a parte. Anche nel suo caso saranno fondamentali i test atletici di oggi.