Calcio Estero NEWS LIVE: il dubbio di Klopp, Setien su Messi

Tutte le news di calcio estero Live: calciomercato, conferenze stampa, breaking news. Il giro del Mondo in un solo articolo

Liverpool, Klopp e il lockdown – Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha presentato i suoi dubbi sull’interesse verso il calcio nel lockdown. Leggi le sue parole

Barcellona, Setien parla di Messi – L’ex allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha parlato di Messi a El Pais: «È il migliore di sempre. Ci sono stati altri grandi calciatori, ma la continuità che ha avuto lui nel corso degli anni non ce l’ha avuta nessuno, neanche Pelè. Un giorno gli ho detto che erano 15 anni che aspettavo di affrontare il Barcellona per vederlo. C’è un altro lato, che non è quello del calciatore, che è più complicato da gestire. Molto più complicato. Un qualcosa che si vede in molti atleti, come dimostra il documentario di Michael Jordan».