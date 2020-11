Klopp: «È importante che la gente possa seguire il calcio durante il lockdown» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato dell’importanza del calcio in questo periodo difficile

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di quanto il calcio sia importante per le persone in questo momento difficile causato dal Covid-19.

«Ovviamente quello che vogliamo è continuare a giocare a calcio e credo che abbiamo dimostrato di poter mantenere la bolla più o meno sicura. Poi ci sono dei casi, tutti hanno dei casi, questa è la situazione in cui ci troviamo. Ma siamo riusciti a isolarli abbastanza in fretta. Non c’è stata diffusione, queste cose non sono ancora successe. Durante un lockdown è importante che le persone possano continuare a fare cose che gli piacciono e seguire il calcio è una di queste. Quindi sono felice del fatto che possiamo andare avanti».