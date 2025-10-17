Calcio femminile, esplode la polemica arbitrale dopo Bayern-Juventus Women: cosa è successo durante il match di Women’s Champions League

Finisce nel modo più amaro per la Juventus Women, che esce sconfitta per 2-1 dal campo del Bayern Monaco. A decidere la sfida del secondo turno di Women’s Champions League è un gol al 95′ di Lea Schüller, un episodio che però scatena un’enorme polemica arbitrale e lascia le bianconere a secco di punti e piene di rabbia.

Al centro delle discussioni c’è la direttrice di gara, la signora Stephanie Frappart, arbitro di grande esperienza internazionale. La controversia riguarda proprio l’assegnazione della rete decisiva. Durante l’azione, il pallone scorre sulla linea di porta, dove Harviken interviene e respinge la sfera. Inizialmente, la Frappart lascia proseguire il gioco, che si conclude con una deviazione del portiere Peyraud-Magnin in calcio d’angolo, facendo intendere che la palla non avesse varcato completamente la linea.

Tuttavia, in una fase della competizione in cui non è presente la goal-line technology, entra in scena il VAR. L’arbitro viene richiamata tramite auricolare e, dopo un colloquio con la sala video, convalida la rete tra lo stupore generale, senza aver mai chiarito la sua iniziale decisione. Le immagini televisive disponibili non chiariscono in modo definitivo se il pallone sia entrato totalmente, requisito fondamentale per assegnare un gol.

L’episodio, avvenuto a un passo dal triplice fischio, ha scatenato la rabbia dei tifosi sui social. Ma la frustrazione più grande è quella del tecnico bianconero Max Canzi, che in conferenza stampa non ha usato mezzi termini: «Sono avvelenato. Mai così tanto in carriera. Lo abbiamo visto 100 volte e non c’è modo di capire se la palla sia entrata o sia uscita. Non ho ancora capito chi abbia preso questa responsabilità enorme. Le immagini sono quelle e noi torniamo a casa con 0 punti».