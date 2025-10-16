Calciomercato Genoa, Norton Cuffy corteggiato da molti club: tra cui uno di Serie A! - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Norton-Cuffy strega la Serie A, ma il Grifone resiste agli assalti

Il Calciomercato Genoa si anima attorno al nome di Brooke Norton-Cuffy, giovane talento inglese che sta conquistando sempre più spazio e attenzione in Serie A. Arrivato in punta di piedi in estate, il classe 2004 si è rapidamente preso la scena, diventando uno dei titolari fissi nello scacchiere di Vieira. Le sue prestazioni hanno sorpreso anche i più scettici, e adesso i riflettori del mercato si stanno accendendo sul suo futuro.

Tra i club più interessati figura la Juventus, alla continua ricerca di esterni di qualità per rinforzare le corsie laterali. La dirigenza bianconera ha messo gli occhi su Norton-Cuffy, considerandolo una delle opzioni più intriganti per il futuro. Il suo rendimento con la maglia rossoblù – fatto di corsa, intensità, cross precisi e intelligenza tattica – lo ha reso uno degli osservati speciali degli scout juventini.

Ma il Genoa, consapevole di avere tra le mani un possibile gioiello, non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a gennaio. L’idea della società ligure è chiara: trattenere Norton-Cuffy almeno fino a fine stagione, anche perché il suo valore è destinato a salire ancora. Oggi la valutazione del giocatore sfiora già i 12 milioni di euro, ma con altri mesi di continuità ad alto livello potrebbe aumentare ulteriormente.

Il Calciomercato Genoa si trova quindi in una fase delicata: da un lato l’interesse crescente di club come Juventus e altri team europei, dall’altro la volontà di valorizzare il talento senza cederlo prematuramente. La strategia è quella di puntare forte sul giovane inglese, offrendo spazio e fiducia per continuare il suo percorso di crescita in rossoblù.

Per la Juventus, Norton-Cuffy è un profilo da monitorare con attenzione in vista dell’estate. Rispetto a nomi più esperti come Molina o Castagne, il laterale del Genoa rappresenta un investimento di prospettiva, con ampi margini di miglioramento.

Nel frattempo, il Grifone si gode le prestazioni di uno dei migliori giovani del campionato, simbolo di un progetto tecnico che punta sulla valorizzazione dei talenti. Il nome di Norton-Cuffy, intanto, si fa sempre più caldo nel panorama del Calciomercato Genoa, e chissà che nei prossimi mesi non diventi uno dei protagonisti dell’estate italiana.

