Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ci pensa e prende tempo, vorrebbe garanzie sul progetto del club

Calciomercato Arsenal, proposto un super rinnovo ad Aubameyang, lui ci pensa e prende tempo, vorrebbe garanzie sul progetto del club.

I DETTAGLI- Secondo quanto riportato dal “Daily Star e da Corriere dello sport, L’Arsenal offrirà al giocatore un nuovo contratto da quasi 280 mila euro a settimana (circa 14,5 milioni a stagione) per convincerlo a rimanere all’Emirates Stadium. Dopo aver disputato un’ottima stagione (29 gol in 44 gare stagionali) e contribuito alla conquista della FA Cup con una doppietta nella finale vinta 2-1 contro il Chelsea, il futuro di Aubameyang si scrive in questi giorni. Il contratto del giocatore scade tra un anno e il rinnovo sarebbe frenato dalle sue titubanze legate maggiormente ai dubbi sul progetto.