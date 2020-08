Arsenal, si prova a trattenere Aubameyang: offerto un triennale

Secondo quanto riportato dal Mirror, l’Arsenal è pronto ad offrire un contratto triennale a Pierre-Emerick Aubameyang

L’Arsenal sarebbe pronto a blindare il proprio attaccante, Pierre-Emerick Aubameyang, dopo la doppietta realizzata in FA Cup. La società londinese è infatti pronta ad offrire un contratto triennale all’attaccante da 250mila sterline a settimana.

Le sensazioni per il promulgamento del contratto sono positive ma una risposta del giocatore arriverà solamente al termine di questa settimana. L’Arsenal spera ovviamente di non perdere Aubameyang, diventato ormai una pedina fondamentale per il club.