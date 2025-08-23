Calciomercato Atalanta: Brescianini al Napoli? La sua uscita legata a questo acquisto. Chiara la strategia della Dea che ha un obiettivo definito

Il Napoli torna a insistere per Marco Brescianini, il centrocampista classe 2000 dell’Atalanta. Già nel mirino del club partenopeo un anno fa, il giocatore, cresciuto a Calcinate e protagonista di una buona stagione con la maglia nerazzurra dopo l’arrivo dal Frosinone, è tornato con forza tra gli obiettivi del Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la società di De Laurentiis sarebbe pronta a offrire circa 15 milioni di euro per assicurarsi il talento bergamasco in vista della prossima stagione. L’idea è quella di ringiovanire e rafforzare il reparto di centrocampo con un profilo già rodato in Serie A, noto per la sua corsa e la capacità di inserirsi efficacemente in fase offensiva.

Dal canto suo, l’Atalanta non ha chiuso la porta a una possibile cessione, ma sta valutando attentamente ogni mossa. L’allenatore Ivan Juric considera Brescianini un elemento importante per le rotazioni della squadra, e il club non intende privarsene senza avere già un sostituto all’altezza.

È qui che entra in gioco il nome di Yunus Musah. Il centrocampista americano, in uscita dal Milan e valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro, è un profilo che piace sia all’Atalanta che a Juric per la sua duttilità. L’acquisto di Musah potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il centrocampo orobico, liberando di fatto Brescianini e permettendo al Napoli di concludere la trattativa.

La situazione è in continua evoluzione: il Napoli spinge per chiudere l’affare, l’Atalanta riflette sulle sue alternative e Musah potrebbe diventare la chiave che sbloccherà il passaggio di Brescianini in azzurro. I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro del centrocampista e capire se la sua prossima maglia sarà davvero quella del Napoli.