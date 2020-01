Calciomercato Atalanta, obiettivo Caldara: i dettagli

Calciomercato Atalanta, l’obiettivo dei bergamaschi è Mattia Caldara che potrebbe lasciare il Milan a gennaio

Si continua a lavorare in casa Atalanta in questa sessione di calciomercato. Il rinforzo per mister Gasperini potrebbe arrivare dal Milan e sarebbe Mattia Caldara.

Il calciatore sarebbe contento di tornare a Bergamo e andrebbe a completare un reparto che con la partenza di Kjaer rischia di rimanere scoperto. Restano da sciogliere i nodi legati allo stipendio: a Milano percepisce infatti 3 milioni di euro. Troppo per il monte ingaggi dell’Atalanta che non supera il tetto di 2. Caldara è disposto a venire incontro ai bergamaschi, meno il Milan che pensa anche alle modalità di pagamento con un possibile prestito di 18 mesi con diritto di riscatto.