Calciomercato Atalanta, Caldara vuole solo i nerazzurri

Continuano i contatti fra Milan e Atalanta per il ritorno di Mattia Caldara fra le file del club orobico: gli aggiornamenti

Caldara-Atalanta, atto secondo: si può. Questo è quanto filtra dai summit di mercato fra i nerazzurri e il Milan per il difensore. Cresce l’ottimismo per il ritorno, con il centrale pronto a tagliarsi l’ingaggio per venire incontro ai bergamaschi.

Ad affermarlo è gazzetta.it, che precisa che al momento Caldara, in caso di cessione, vuole soltanto il club di Gasperini. Resta da trovare l’intesa sulla formula di trasferimento (prestito con diritto o obbligo di riscatto).