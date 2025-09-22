Calciomercato Atalanta: Lookman caso a chiuso. E a gennaio… Le intenzioni del club nei confronti dell’attaccante nigeriano

Dopo un’estate turbolenta, passata al centro di voci di mercato che lo volevano lontano da Bergamo, per Ademola Lookman è iniziato il difficile percorso di reintegrazione nell’Atalanta. Il cameo finale contro il Torino, a quattro mesi dall’ultima apparizione, è stato il primo passo dopo le scuse rivolte al tecnico Gian Piero Gasperini e alla squadra per le assenze e il comportamento tenuto a seguito del mancato trasferimento.

A fare il punto sulla complessa situazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che, intervenendo sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato i retroscena della telenovela estiva e delineato l’orizzonte futuro per l’attaccante nigeriano.

«La telenovela Lookman con l’Inter non è andata a buon fine, l’Atletico non ha mai presentato un’offerta scritta. Sono arrivate delle proposte dalla Turchia ma non convincevano a pieno l’Atalanta, c’è stata una gestione rivedibile da parte di chi cura gli interessi del giocatore. Ha saltato tutta la preparazione, non è in condizione per giocare 90’. È un caso chiuso a Bergamo che l’Atalanta vuole ricucire nei prossimi mesi: l’obiettivo è recuperarlo al 100%. L’Atalanta non vorrebbe privarsene a gennaio, in estate lo scenario cambia, ma in questo momento vuole recuperarlo e goderselo per tutta la stagione».

Le parole di Moretto chiariscono la strategia della Dea. Il caso, per ora, è considerato chiuso. L’obiettivo primario non è il mercato, ma il pieno recupero di un patrimonio tecnico ed economico. Lookman ha saltato l’intera preparazione estiva e la sua condizione fisica è ben lontana dagli standard necessari per giocare una partita intera. La società, quindi, lavorerà per recuperarlo sia fisicamente che mentalmente, cercando di ricucire lo strappo e di valorizzare il suo talento sotto la guida di Gasperini.

L’orizzonte di mercato è chiaro: l’Atalanta non ha alcuna intenzione di cedere Lookman a gennaio. La priorità è averlo a disposizione per il resto della stagione. In estate, tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente e il club si metterà ad ascoltare eventuali offerte. Per ora, la palla passa al giocatore, chiamato a dimostrare professionalità per riconquistare pienamente la fiducia dell’ambiente atalantino.