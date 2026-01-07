Calciomercato Atalanta, può lasciare i nerazzurri a gennaio. Ma la sua destinazione resta la Serie A! Ecco la partenza cerchiata in rosso

Calciomercato Atalanta, Maldini potrebbe partire a gennaio. C’è questa cessione cerchiata in rosso per la dirigenza orobica

La rivoluzione di gennaio in casa Lazio non conosce sosta. Dopo aver sacrificato sull’altare del bilancio pedine fondamentali come il “Taty” Castellanos e Mattéo Guendouzi, la dirigenza capitolina ha premuto il tasto dell’acceleratore in entrata. Il tesoretto accumulato non resterà in cassaforte: il club ha individuato in Daniel Maldini il profilo ideale per riaccendere l’entusiasmo della piazza e regalare qualità alla trequarti. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Orazio Accomando tramite un post su X, la trattativa con l’Atalanta è entrata nella sua fase cruciale dopo una notte di contatti febbrili tra le parti.

La formula: affare da 13 milioni

Il Direttore Sportivo Angelo Fabiani ha convinto la Dea con una proposta articolata. L’intesa si basa su un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni (legate a presenze e qualificazione europea). Il valore complessivo dell’operazione si attesta sui 13 milioni di euro. Una cifra che soddisfa l’Atalanta, disposta a lasciar partire il talento classe 2001 per permettergli di trovare quella continuità che a Bergamo è mancata a causa della folta concorrenza.

Sarri e la benedizione tecnica

L’accelerata decisiva nasce da una precisa richiesta di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano vede in Maldini l’interprete perfetto per il suo scacchiere tattico, capace di agire sia come esterno offensivo che come trequartista puro. Dal canto suo, il giocatore ha già espresso il totale gradimento per la destinazione. Affascinato dal credo calcistico del “Comandante” e dalla prospettiva di giocare all’Olimpico, Maldini spinge per la chiusura.

Oggi il giorno della verità

La giornata odierna, mercoledì 7 gennaio, è quella designata per la fumata bianca. L’obiettivo della Lazio è limare gli ultimi dettagli burocratici e organizzare lo sbarco del giocatore nella Capitale entro le prossime 24-48 ore. Se tutto procederà senza intoppi, Daniel Maldini sosterrà le visite mediche a breve, pronto a raccogliere l’eredità pesante lasciata dalle partenze illustri.