Guendouzi lascia la Lazio: accordo chiuso con il Fenerbahce. Quanto incassa il club biancoceleste dalla sua cessione

Guendouzi lascia la Lazio: è stato trovato l’accordo per il passaggio al Fenerbahce. Quanto incassa il club biancoceleste, tutte le cifre

Il calciomercato invernale della Lazio si trasforma in una vera e propria operazione di restyling radicale. A poche ore dall’ufficialità della cessione del “Taty” Castellanos, il club capitolino si prepara a salutare un altro dei pilastri della sua ossatura recente. Mattéo Guendouzi non sarà più un giocatore della Lazio. La trattativa lampo con il Fenerbahce è giunta alle battute finali, sancendo un addio che fino a poche settimane fa sembrava impensabile ma che, di fronte alle cifre messe sul piatto, è diventato inevitabile.

Accordo totale: le cifre della cessione

La notizia, confermata dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo X, parla di un’intesa definitiva tra le parti. La dirigenza biancoceleste ha accettato l’offerta monstre del club di Istanbul: l’operazione si chiude su una base economica complessiva di 30 milioni di euro. Nel dettaglio, la struttura dell’affare prevede una parte fissa di 28 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus legati a obiettivi sportivi facilmente raggiungibili. Una somma che garantisce al presidente Claudio Lotito una plusvalenza finanziaria straordinaria rispetto al prezzo d’acquisto pagato all’Olympique Marsiglia, creando un “tesoretto” fondamentale per le casse societarie.

L’addio del “guerriero”

Con Guendouzi se ne va l’anima del centrocampo laziale. Il mediano francese era diventato in brevissimo tempo l’idolo della Curva Nord. La sua capacità di recuperare palloni e trascinare la squadra nei momenti di difficoltà mancherà terribilmente allo scacchiere tattico, ma la logica del bilancio ha prevalso su quella del cuore. Ora la palla passa al Direttore Sportivo Fabiani: con i fondi freschi incassati da queste due cessioni illustri, la Lazio ha l’obbligo di tornare immediatamente sul mercato in entrata per consegnare all’allenatore sostituti all’altezza, capaci di non far rimpiangere la garra del francese.