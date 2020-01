Calciomercato Atalanta, i neroazzurri di Percassi sono alla ricerca di rinforzi per gennaio: ecco i nomi

L’Atalanta ha fatto benissimo in questa prima parte della stagione e ora vuole intervenire sul mercato per rinforzare la rosa. Come riporta il Corriere dello Sport i nomi nel mirino sono quattro.

Il primo è Cobbaut laterale basso dell’Anderlecht, Mattia Caldara del Milan, Thiago Maia ventiduenne del Lille e Roger Martinez attaccante del Club America.