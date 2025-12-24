Calciomercato Atalanta, possibile scambio con un club di Serie A: le ultimissime sulla trattativa

Calciomercato Atalanta, possibile scambio con la Lazio. Samardzic piace ai biancocelesti, che potrebbero mettere sul piatto Dele-Bashiru

Nel panorama del calciomercato dell’Atalanta, Lazar Samardžić si sta confermando come uno dei nomi più discussi per la sessione invernale. Il giovane centrocampista serbo, cresciuto calcisticamente in Germania, è attualmente un obiettivo di mercato per alcune squadre della Serie A, tra cui la Lazio, che guarda con interesse al suo profilo tecnico. Tuttavia, al momento lasciare Bergamo appare complicato. La presenza di Lookman in Coppa d’Africa e la probabile qualificazione della Nigeria al turno successivo rendono la disponibilità immediata del giocatore incerta.

Dal punto di vista economico, il cartellino di Samardžić non è esattamente abbordabile: l’Atalanta lo ha riscattato dall’Udinese dopo un prestito di cinque milioni, con l’operazione finale fissata intorno ai 14,8 milioni. Considerando le ottime stagioni disputate a Udine e l’interesse manifestato anche dall’Inter in estate, il prezzo è considerato congruo rispetto al valore del giocatore. In ottica calciomercato dell’Atalanta, la società bergamasca ha quindi tutte le carte in regola per valutare eventuali offerte senza fretta, consapevole delle potenzialità di Samardžić e della possibilità di monetizzare il proprio investimento se dovesse arrivare una proposta adeguata.

Un possibile inserimento di contropartite tecniche, come Dele-Bashiru, potrebbe rendere più agevole un’operazione con squadre come la Lazio. L’ex Udinese potrebbe trovare spazio come pedina di scambio, magari collegata a una cessione di Brescianini, altro profilo seguito dai biancocelesti. Al momento, però, il tutto resta in fase di valutazione, con il club bergamasco pronto a studiare le mosse migliori sia in termini tecnici sia economici.

Samardžić ha già dimostrato la propria capacità di incidere in Serie A: il gol segnato al Dall’Ara contro il Bologna lo scorso settembre, un bellissimo tiro arcuato, ha rappresentato il primo sigillo con la maglia dell’Atalanta e conferma la sua abilità nel rendersi decisivo anche in partite di alto livello. Questo fattore, insieme alla sua tecnica e alla versatilità in campo, lo rende un obiettivo concreto nel calciomercato dell’Atalanta, pronto a giocare un ruolo chiave sia in caso di permanenza sia in caso di possibile trasferimento.

Per la Lazio e per altri club interessati, seguire l’evoluzione della situazione di Samardžić significa monitorare attentamente il bilancio delle possibilità e l’impatto economico dell’operazione. L’Atalanta, dal canto suo, mantiene il pieno controllo della situazione, valutando ogni proposta con prudenza e attenzione, consapevole di detenere tra le mani un giocatore di qualità, che può incidere sia sul campo sia sul mercato.