Calciomercato Barcellona, chi prenderà il posto di Lewandowski? Spunta fuori qualche nome interessante - Calcio News 24

Calciomercato Barcellona: caccia all’erede di Lewandowski, spunta il nome di Panichelli

Il calciomercato Barcellona entra nel vivo, e la priorità della dirigenza blaugrana è chiara: trovare un attaccante che possa raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, pur continuando a garantire esperienza e gol, non rappresenta più una garanzia a lungo termine, e il club catalano ha iniziato a valutare diversi profili in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, uno dei nomi finiti nel mirino del Barcellona è quello di Joaquín Panichelli, giovane centravanti argentino classe 2001 in forza allo Strasburgo. L’attaccante ha stupito in Ligue 1 grazie alle sue prestazioni e, in particolare, a una doppietta messa a segno contro il Paris Saint-Germain, che ne ha fatto schizzare la valutazione di mercato. Con 9 reti in 10 presenze, Panichelli è diventato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e ha attirato l’attenzione di diversi top club europei.

Il calciomercato Barcellona si muove però su più piste. La situazione economica del club resta delicata e limita la possibilità di investimenti troppo onerosi. Lo Strasburgo, inoltre, non intende privarsi facilmente del suo gioiello, legato da un contratto a lungo termine e considerato un pilastro per il futuro.

Tra le alternative valutate, il Barcellona continua a monitorare anche Julián Álvarez, profilo già seguito nel 2022 ma oggi difficile da raggiungere per motivi economici. Più accessibile potrebbe essere invece Karl Etta Eyong, attaccante camerunese che si sta mettendo in luce nella Liga con la maglia del Levante. Anche in questo caso, il club catalano osserva con attenzione l’evolversi della situazione, pronto a intervenire qualora si aprisse uno spiraglio favorevole.

La strategia del calciomercato Barcellona è chiara: individuare un attaccante giovane, dinamico e con ampi margini di crescita, capace di inserirsi gradualmente nel progetto tecnico e, nel medio periodo, prendere il posto di Lewandowski come riferimento offensivo. Panichelli, per età e caratteristiche, risponde perfettamente a questo identikit, ma la sua acquisizione dipenderà dalle condizioni economiche e dalla disponibilità del club francese a trattare.

In un contesto di rinnovamento e sostenibilità finanziaria, il calciomercato Barcellona si conferma uno dei più interessanti d’Europa: la ricerca del nuovo numero 9 sarà decisiva per definire il volto della squadra del futuro e il suo ritorno stabile ai vertici del calcio continentale.

