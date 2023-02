Calciomercato Benfica, anche il Real Madrid su Grimaldo

Il Benfica ancora al centro del mercato: Grimaldo ha molti estimatori in Inghilterra a cui si è aggiunto anche il Real Madrid

Dopo Enzo Fernandez, venduto al Chelsea per oltre 100 milioni, il Benfica è di nuovo al centro del calciomercato con Grimaldo.

Come spiega il portale Football Insider, infatti, lo spagnolo classe 1995 ha richieste in Premier League da Leeds, Newcastle e Wolverhampton ma anche dalla Liga. Il Real Madrid, infatti, sarebbe interessato al giocatore e Grimaldo, dal canto suo, potrebbe essere allettato dalla possibilità di giocare in patria con i blancos.