Calciomercato Bologna, obiettivo Ghilardi per la difesa: le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con l’obiettivo Daniele Ghilardi dal Verona. Tutti i dettagli in merito alla possibile operazione

Il Bologna è già al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, che vedrà la squadra di Vincenzo Italiano impegnata su più fronti, tra cui l’Europa League e la Serie A. Dopo la storica vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla fase a girone unico della Champions League ottenuta un anno fa, i rossoblù puntano a consolidare la rosa con profili giovani ma pronti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi seguiti con attenzione è quello di Daniele Ghilardi, difensore del Verona classe 2003, ex Fiorentina e protagonista di una stagione solida. In 21 presenze da titolare su 24 partite disputate, ha totalizzato 2030 minuti, con una media di 84,5 minuti a gara, sette ammonizioni e un’espulsione. Il Verona lo valuta 10 milioni di euro, di cui il 50% andrebbe alla Fiorentina in caso di cessione. L’interesse del Bologna è concreto, ma l’affare potrebbe decollare solo in caso di partenza di un difensore della rosa attuale. Per Ghilardi, sarebbe l’occasione di compiere un ulteriore salto di qualità e affacciarsi per la prima volta nelle competizioni europee.