Calciomercato Bologna, si avvicina l’arrivo di Immobile: fissato l’obiettivo, le cifre

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna, con il possibile arrivo di Ciro Immobile dal Besiktas. Tutti i dettagli in merito

Ciro Immobile potrebbe presto tornare in Serie A, e il Bologna è in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Il club rossoblù ha già avviato i contatti con l’entourage dell’ex attaccante della Lazio, ma prima occorrerà superare un ostacolo cruciale: la risoluzione del contratto con il Besiktas, valido fino a giugno 2026. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione è gestita da Alessandro Moggi, agente del giocatore, che sta trattando con la dirigenza turca per ottenere il via libera a parametro zero.

Sebbene tra Immobile e il Bologna esista già un’intesa di massima sullo stipendio – con base fissa e bonus legati a prestazioni e risultati – il nodo principale resta l’uscita consensuale dal club turco. Attualmente, l’attaccante percepisce circa 6 milioni di euro a stagione, mentre la proposta felsinea si aggira sui 2 milioni di euro, con eventuali differenze da colmare tramite una buonuscita. Il Bologna ha già predisposto un contratto annuale con opzione per una seconda stagione, ma tutto dovrà risolversi entro il 1° luglio: in caso contrario, Immobile sarà costretto a tornare ad allenarsi con il Besiktas. Intanto, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio seguono con attenzione gli sviluppi, pronti a cogliere l’opportunità.