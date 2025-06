Calciomercato Bologna, tutti vogliono Lucumì! Respinta la prima offerta dalla Premier, c’è interesse anche in Serie A! I dettagli

Calciomercato Bologna, che interesse per Jhon Lucumì! Respinta l’offerta dalla Premier, occhi anche della Serie A, i dettagli

Il Bologna si prepara a un mercato estivo decisamente movimentato sotto la guida di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio. L’obiettivo è costruire una squadra ancora più competitiva per Vincenzo Italiano, capace di affrontare con solidità campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Tra acquisti e cessioni, potrebbero partire alcuni giocatori di alto profilo, non tanto per necessità economiche, quanto per scelte strategiche o ambizioni personali. Uno dei nomi più chiacchierati è quello del difensore Jhon Lucumi, il cui contratto scade nel 2026. Il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno potrebbe spingere il club alla sua cessione. Il Bournemouth ha già avanzato un’offerta di 15 milioni di euro per acquistarlo, ma il Bologna ha rifiutato, puntando a incassare più di 20 milioni, vista la concorrenza di club come Roma e Barcellona.