Calciomercato Bologna, chi sostituirà Beukema e Lucumi? Sartori ha in mano questi sostituti - Calcio News 24

Calciomercato Bologna: Sartori guarda al futuro, quattro nomi per la difesa. La situazione per sostituire Beukema e Lucumi

Il calciomercato Bologna entra nel vivo, soprattutto sul fronte difensivo. Il responsabile dell’area tecnica, Giovanni Sartori, sta valutando diverse opzioni in entrata per anticipare eventuali partenze eccellenti come quelle di Beukema e Lucumí, entrambi finiti nel mirino di club esteri. La priorità è quella di non farsi trovare impreparati, puntando su profili giovani, ma già affidabili.

Il primo nome sul taccuino del Bologna per questa sessione di calciomercato è César Tarrega, classe 2002 del Valencia. Cresciuto nel club spagnolo, Tarrega ha collezionato ben 38 presenze nella scorsa stagione, segnando anche due reti. Nonostante le sue dichiarazioni d’amore per la maglia del Valencia, il centrale iberico potrebbe considerare nuove esperienze se dovessero arrivare proposte concrete. In caso di addio di Beukema, Tarrega è in cima alla lista di Sartori: difensore fisico, con senso della posizione e personalità, ideale per il gioco rossoblù.

Tra le alternative valutate nel calciomercato Bologna, c’è anche Gabriele Ghilardi, talento classe 2002 dell’Hellas Verona e nel giro dell’Under 21 azzurra. Il Verona chiede circa 10 milioni di euro per lasciarlo partire. Ghilardi piace per la sua duttilità, essendo capace di giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Il club rossoblù valuta attentamente il rapporto qualità-prezzo.

Altro nome caldo è quello di Diogo Leite, mancino dell’Union Berlino. Il portoghese, con esperienze anche in Champions League, rappresenterebbe un possibile sostituto di Lucumí. Leite ha buona visione di gioco e fisicità, caratteristiche che si sposerebbero con le esigenze tattiche del calciomercato Bologna di Italiano.

Infine, nel radar del calciomercato Bologna ritorna Martin Vitik, difensore ceco dello Sparta Praga. Già seguito un anno fa, all’epoca la richiesta era di 20 milioni. Oggi però Vitik ha una clausola rescissoria da 13 milioni, cifra che rende l’operazione decisamente più accessibile. Classe 2003, è considerato uno dei migliori prospetti difensivi dell’Europa orientale.

Il calciomercato Bologna è quindi orientato alla costruzione di una difesa solida e futuribile. Sartori punta su giovani di qualità, consapevole che la partecipazione alle coppe europee richiederà una rosa ampia e competitiva. Le prossime settimane saranno decisive per concretizzare almeno uno di questi colpi.