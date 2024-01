Calciomercato Bologna, dopo Castro un nuovo rinforzo in attacco

Calciomercato Bologna, c’è un nuovo rinforzo in attacco dopo Castro: in prestito dall’AZ Alkmaar arriva Odgaard

Il Bologna è molto attivo in queste ultime ore di calciomercato, in particolare nel reparto offensivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo l’arrivo di Castro – pagato 12 milioni e con un contratto in scadenza nel 2029 – , il nuovo nome è quello di Jeens Odgaard.

Il danese classe 1999 arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni dall’AZ Alkamaar ed è il terzo affare che i rossoblu chiudono con gli olandesi, dopo Beukema e Karlsson. L’attaccante può ricoprire il ruolo sia di centravanti che di esterno destro, portando una duttilità che Thiago Motta saprà apprezzare. In più non è nuovo all’Italia, avendo militato nelle giovanili dell’Inter e poi Sassuolo e Pescara. Potrà così essere subito chiamato in causa, lasciando a Castro il tempo di adattarsi alla Serie A. L’operazione ha avuto un’accellerata nelle ultime ore anche grazie alla cessione di Sydney Van Hooijdonk, che vola in Championship al Norwich. Anche per lui si parla di un prestito con diritto di riscatto.