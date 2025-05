Calciomercato Bologna: fari su Piccoli per l’attacco e Bijol per la difesa. I rossoblù sognano il doppio colpo per un futuro da protagonisti

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Bologna in vista della sessione estiva, con gli obiettivi Piccoli e Bijol. Tutti i dettagli

Il Bologna, reduce da una stagione che ha proiettato il club verso nuovi ambiziosi orizzonti, si muove con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. Secondo insistenti indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe messo nel mirino due profili specifici per puntellare attacco e difesa: l’attaccante Roberto Piccoli e il difensore Jaka Bijol. Piccoli, giovane centravanti di proprietà dell’Atalanta ma con recenti esperienze formative in prestito, ultima quella significativa al Cagliari, è da tempo seguito dalla dirigenza felsinea. Il suo profilo, che combina fisicità, fiuto del gol e margini di crescita, si sposa bene con la filosofia del club, sempre attento a giocatori di prospettiva ma già in grado di offrire un contributo tangibile. L’eventuale arrivo di Piccoli fornirebbe a Vincenzo Italiano un’alternativa valida nel reparto offensivo, capace di portare centimetri e nuove soluzioni tattiche, soprattutto considerando la possibile necessità di un parco attaccanti più ampio per affrontare più competizioni o per sopperire a eventuali partenze.

Per il pacchetto arretrato, invece, il nome caldo è quello di Jaka Bijol. Il centrale sloveno dell’Udinese si è distinto nelle ultime stagioni come uno dei difensori più solidi e affidabili della Serie A, attirando l’interesse di diversi club. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di guidare la difesa sarebbero un innesto di grande valore per il Bologna, che cerca di alzare ulteriormente il livello del proprio reparto difensivo. Bijol porterebbe fisicità, abilità nel gioco aereo e una buona impostazione, caratteristiche ideali per il calcio moderno. Naturalmente, entrambe le trattative presentano delle complessità, dalla concorrenza di altri club alle richieste economiche dei club detentori dei cartellini. Tuttavia, l’interesse concreto del Bologna testimonia la volontà della società di continuare a investire per consolidare il proprio status e competere ad alti livelli, seguendo una strategia chiara di rafforzamento mirato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se queste piste potranno concretizzarsi.