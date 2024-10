Calciomercato Bologna, Beukema firmerà per quella big. Trovato già il nuovo sostituto

Il Bologna non vince più in casa: al Dall’Ara i rossoblù non riescono più ad andare oltre al pari, i problemi con il gol e il mercato

Il Bologna ha un grosso problema con le partite al Dall’Ara: i rossoblù infatti tra le mura amiche non vincono dallo scorso primo aprile, quando la squadra allora allenata Thiago Motta aveva battuto la Salernitana.

Da lì in poi, nei sei mesi precedenti hanno rimediato 8 pareggi su 8 gare complessive. Con l’arrivo di Italiano è iniziato a venire meno anche il gol: le cessioni di Calafiori e Zirkzee al momento non sono state pienamente sostituite ed in questo momento solo Castro sembra essere in grado di arrivare al gol in casa.