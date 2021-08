Calciomercato Cagliari, cifre e dettagli del ritorno di Nainggolan

Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull’asse Inter-Cagliari. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli

Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull’asse Inter–Cagliari. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli: uno dovrebbe riportare Nainggolan in Sardegna, l’altro dovrebbe regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez come rinforzo sulla fascia destra in sostituzione di Achraf Hakimi.

Riguardo al centrocampista belga, fuori dai piani tecnici nerazzurri, Sport Mediaset ha raccontato i dettagli della trattativa. Secondo l’emittente, Nainggolan dovrebbe tornare in rossoblù non dopo una risoluzione (e con una buonuscita) con l’Inter, ma in prestito. La novità riguarda il pagamento dell’ingaggio del calciatore, superiore ai 4 milioni di euro: secondo Mediaset, infatti, da Milano pagheranno i 2/3 dello stipendio dell’ex Roma. E’ questa la chiave per sbloccare anche l’arrivo di Nandez all’Inter.

TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU SU CAGLIARINEWS24.COM