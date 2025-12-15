 Calciomercato Cagliari, che concorrenza per quel centrocampista! Ecco le ultimissime notizie
Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, al via a gennaio, il Cagliari ha intensificato il lavoro dietro le quinte per individuare i profili giusti con cui rinforzare la rosa. La priorità della dirigenza rossoblù è chiara: inserire giovani talenti italiani capaci di garantire qualità immediata e margini di crescita, con un’attenzione particolare al reparto di centrocampo, considerato il settore più bisognoso di interventi.

Pisilli obiettivo concreto per la mediana

Tra i nomi finiti sul taccuino del club isolano spicca quello di Nicolò Pisilli, centrocampista classe 2004 di proprietà della Roma. Come riportato da L’Unione Sarda, il giovane giallorosso è ritenuto un profilo ideale per caratteristiche tecniche, visione di gioco e capacità di inserirsi. La sua età e il passaporto italiano lo rendono perfettamente in linea con la filosofia del Cagliari, da sempre attento alla valorizzazione dei prospetti nazionali. Il suo arrivo porterebbe freschezza e prospettiva a una mediana che necessita di nuove energie.

Fiorentina e Genoa pronte a inserirsi

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Le qualità di Pisilli non sono passate inosservate e la concorrenza si sta facendo sempre più serrata. Oltre al Cagliari, anche Fiorentina e Genoa avrebbero manifestato un interesse concreto per il centrocampista romano, pronte a inserirsi nella corsa e complicare i piani dei rossoblù.

Il Cagliari resta comunque vigile e determinato, consapevole che l’eventuale arrivo di Pisilli rappresenterebbe un investimento prezioso per il presente e per il futuro del club.

