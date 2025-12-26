Calciomercato Cagliari, che suggestione in attacco per i sardi! Prende quota il nome di Edin Dzeko per rafforzare il reparto offensivo rossoblù, ma c’è concorrenza

Calciomercato Cagliari, prende quota il nome di Edin Dzeko per rafforzare il reparto offensivo rossoblù, ma c’è concorrenza

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di trasferimenti, iniziano a definirsi le strategie dei club di Serie A e Serie B. Tra i nomi destinati a muovere il mercato di gennaio c’è Edin Dzeko, attaccante bosniaco che potrebbe salutare la Fiorentina dopo pochi mesi. Una situazione che interessa da vicino Cagliari e Pisa, entrambe alla ricerca di un profilo affidabile per rinforzare l’attacco.

Dzeko in uscita: la linea di Paratici

Secondo TMW, Edin Dzeko rientra tra i giocatori che il nuovo direttore sportivo viola Fabio Paratici sarebbe disposto a cedere a gennaio. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham punta a una riorganizzazione del reparto offensivo, orientandosi verso profili più funzionali al nuovo progetto tecnico.

Il centravanti classe 1986, punta centrale di grande struttura e intelligenza tattica, resta una opportunità di mercato per diversi club italiani grazie a esperienza, leadership e curriculum internazionale.

Cagliari, esperienza per la corsa salvezza

Il Cagliari di Fabio Pisacane monitora da giorni la situazione. I rossoblù cercano un attaccante capace di garantire peso offensivo e soluzioni alternative nel corso delle partite. Dzeko risponde all’identikit: affidabilità, capacità di far salire la squadra e impatto immediato, sia da titolare sia a gara in corso.

Pisa si inserisce: testa a testa in vista

Nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Pisa, che valuta Dzeko come colpo ideale per alzare il tasso di esperienza e lanciare un segnale forte al campionato. Per i nerazzurri, l’arrivo di un attaccante con oltre 100 gol in Serie A avrebbe un impatto tecnico e mediatico significativo.

Il futuro di Edin Dzeko resta aperto. Molto dipenderà dalle condizioni economiche e dalle ambizioni dei club coinvolti. Gennaio è alle porte: la corsa è appena iniziata.