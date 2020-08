Calciomercato Cagliari: è fatta per l’arrivo del terzino Lennart Czyborra. Il giocatore si trasferisce in prestito in Sardegna

È fatta per l’arrivo di Lennart Czyborra al Cagliari. Dopo alcune difficoltà emerse nella giornata di ieri, il terzino sinistro classe 1999 si trasferisce in Sardegna per aggregarsi alla squadra di Di Francesco.

Come riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro.