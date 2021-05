Calciomercato Cagliari, il Torino fa sul serio per Cragno: la situazione

Il Torino ha messo nel mirino Cragno: se Sirigu dovesse andare via, il portiere del Cagliari sarebbe un’ottima alternativa

Se Salvatore Sirigu, reduce da una pessima stagione con il Torino, dovesse andare via, l’alterativa primaria ricadrebbe su Alessio Cragno. Dodici mesi fa il patron del Cagliari aveva fissato un prezzo di 25 milioni per un portiere che adesso ha una valutazione da 15, più svariati bonus.

Su Cragno – come ricorda Tuttosport – è molto forte l’interesse di Fiorentina e Lille, per sostituire Maignan passato di recente al Milan. Proprio per questo motivo i granata monitorano anche Sepe.