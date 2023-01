Calciomercato Cagliari: le alternative a Nainggolan per il centrocampo

Calciomercato Cagliari, non solo Nainggolan: tutti i nomi dei rossoblu per il centrocampo oltre a Nainggolan

Il Cagliari è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Uno dei nomi più caldi sondati dai rossoblù in questo calciomercato è sicuramente quello di Radja Nainggolan, ma non solo. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, la formazione rossoblù valuta altri profili al di fuori del belga (tesserabile a partire dal primo mese di febbraio).

I nomi, in particolar modo, sono due: Mattia Valoti del Monza e Martin Hongla dell’Hellas Verona. Considerazione in corso da parte del direttore sportivo Nereo Bonato in attesa del prossimo match di campionato contro il Cittadella di Edoardo Gorini.

