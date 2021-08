Calciomercato Cagliari, obiettivo Satriano: la risposta dell’Inter

Calciomercato Cagliari: i rossoblù seguono ancora il giovane attaccante Satriano, la risposta dell’Inter

Se sul fronte delle uscite la situazione risulta essere complicata, quello delle entrate non è da meno. Il Cagliari continua a riflettere su come rinforzare il proprio reparto offensivo. Da mesi, il nome principale su cui si è lavorato è stato quello di Andrea Pinamonti che, però pare non essere minimamente interessato a giocare nei rossoblù, preferendo invece come destinazione l’Empoli neopromosso in Serie A.

La dirigenza sarda non demorde, continua a sondare il terreno e a puntare i suoi radar sempre in casa Inter, in direzione Satriano ma, come rivela La Gazzetta dello Sport, mister Simone Inzaghi non ha alcune intenzione di lasciarsi scappare la rivelazione del pre campionato nerazzurro.