Calciomercato Cagliari, obiettivo centrocampo: nel mirino quel giocatore della Roma
Il Cagliari guarda con decisione al mercato di gennaio per rinforzare la mediana a disposizione di Fabio Pisacane. A confermarlo è stato il presidente Tommaso Giulini, che in conferenza stampa ha ribadito la volontà del club di dare maggiore profondità alla rosa per affrontare al meglio il percorso in Serie A.
Il progetto rossoblù, basato su una gestione oculata e sulla valorizzazione di giovani talenti, si affida all’esperienza del direttore sportivo Guido Angelozzi, già protagonista nella costruzione dell’attuale organico.
Tra i profili seguiti spicca quello di Niccolò Pisilli, mezzala classe 2004 della Roma e punto fermo dell’Italia U21. Il giovane centrocampista sta trovando poco spazio e potrebbe aprirsi per lui l’opportunità di un prestito, soluzione gradita al club giallorosso per favorirne la crescita.
Il Cagliari intende muoversi con tempismo, sfruttando i rapporti con altri club di Serie A e pronto a cogliere occasioni utili. L’arrivo di Pisilli garantirebbe a Pisacane una mezzala moderna, capace di incidere sia in fase di possesso che nelle transizioni, aumentando il tasso tecnico della squadra.
