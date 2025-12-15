Calciomercato Cagliari, sono cambiate le priorità dei sardi: ecco i primi obiettivi per rinforzare la rosa di Pisacane

Calciomercato Cagliari, sono cambiate le priorità anche a causa di diversi infortuni. L’obiettivo è comunque lo stesso: rinforzare la rosa

Il calciomercato del Cagliari si prepara a entrare nel vivo con una strategia diversa rispetto a quanto ipotizzato nelle scorse settimane. In casa rossoblù, infatti, sarebbero cambiati i piani condivisi inizialmente dal presidente Tommaso Giulini e dal direttore sportivo Guido Angelozzi, che stanno ridefinendo le priorità in vista della finestra invernale. L’obiettivo resta quello di intervenire in modo mirato, senza stravolgere l’organico, ma garantendo a Fabio Pisacane soluzioni più funzionali alle esigenze della squadra.

In un primo momento, l’idea della società era quella di rinforzare soprattutto il centrocampo, reparto considerato chiave per dare equilibrio e qualità al gioco. Tuttavia, le ultime settimane hanno evidenziato problematiche più urgenti nel reparto offensivo, spingendo la dirigenza a spostare il focus in avanti. Una scelta dettata sia da necessità contingenti, sia da una valutazione più ampia sull’efficacia delle alternative attualmente a disposizione.

La priorità assoluta del calciomercato del Cagliari riguarda infatti le corsie esterne. L’infortunio di Mattia Felici ha ridotto sensibilmente le rotazioni sulle fasce, costringendo lo staff tecnico a soluzioni di emergenza e adattamenti che, sul lungo periodo, rischiano di pesare. Per questo motivo, l’inserimento di un esterno offensivo è diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza rossoblù.

In questo contesto continua a circolare con insistenza il nome di Gaetano Pio Oristanio. Il trequartista di proprietà del Venezia, attualmente in prestito al Parma, è un profilo che piace molto per caratteristiche tecniche, duttilità tattica e, non ultimo, per la conoscenza dell’ambiente. Oristanio potrebbe garantire imprevedibilità, qualità nell’uno contro uno e la possibilità di agire sia da esterno che da giocatore tra le linee, rispondendo perfettamente alle esigenze del calciomercato del Cagliari.

Solo in una seconda fase, una volta sistemata l’emergenza sugli esterni, il club si concentrerà sulla ricerca di un attaccante. L’idea è quella di affiancare a Gennaro Borrelli una punta esperta, capace di alternarsi con lui e di garantire affidabilità immediata. Angelozzi sta valutando diversi profili, privilegiando giocatori abituati a certi contesti e in grado di reggere la pressione di una piazza esigente come quella cagliaritana.

Il calciomercato del Cagliari invernale si annuncia quindi attivo ma ragionato: prima l’esterno offensivo, poi la punta centrale. Una strategia chiara, che nasce dalle esigenze del campo e dalla volontà della società di dare continuità al progetto tecnico, rafforzando la squadra senza perdere equilibrio e identità.