Calciomercato Cagliari, rivoluzione tra i pali. Sherri ritorna alla base dopo il prestito al Frosinone: Radunovic lascia il ruolo di vice-Caprile e firma con questo club!

Calciomercato Cagliari, rivoluzione tra i pali: Sherri anticipa il rientro dal prestito al Frosinone per sostituire Radunovic nel ruolo di vice-Caprile

Il Cagliari si muove con decisione sul mercato invernale e inizia a sistemare le prime caselle della rosa in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza rossoblù ha tracciato una linea chiara e, come spesso accade a gennaio, ha accelerato alcune operazioni per rispondere a esigenze immediate. In questo senso, nelle ultime ore è arrivata una novità rilevante legata al reparto dei portieri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club sardo ha deciso di richiamare Alen Sherri dal prestito al Frosinone. Il portiere albanese, classe 1997, rientrerà immediatamente alla base per rinforzare il pacchetto degli estremi difensori, a seguito di un’uscita ufficializzata nelle scorse ore.

Sherri, portiere di buona struttura fisica e affidabile tra i pali, era stato ceduto temporaneamente per garantirgli continuità e minutaggio. Le esigenze della prima squadra, però, sono cambiate rapidamente e il suo rientro si è reso necessario per mantenere equilibrio numerico e alternative valide nel ruolo.

Alla base di questa decisione c’è infatti la partenza di Boris Radunovic, trasferitosi allo Spezia. Il portiere serbo, classe 1996, lascia la Sardegna dopo un’esperienza fatta di alti e bassi, aprendo un vuoto che il Cagliari ha scelto di colmare senza attendere opportunità esterne.

Il ritorno di Sherri rappresenta una soluzione interna e immediata, che consente al club di non appesantire la rosa e di mantenere flessibilità sul mercato per eventuali interventi in altri reparti. Una scelta pragmatica, coerente con la strategia rossoblù di intervenire solo dove strettamente necessario.

Le prossime settimane diranno se questa sarà l’unica mossa tra i pali o se la dirigenza valuterà ulteriori innesti. Intanto, il segnale è chiaro: il Cagliari è vigile, organizzato e pronto a muoversi con rapidità per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.