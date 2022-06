Calciomercato Cagliari: tre possibili cessioni al Monza. Incontro oggi tra le due società

L’asse tra Cagliari e Monza è caldissimo. Sul tavolo una tripla operazione di mercato.

Come riportato da Gianluca Di Marzio è terminato il summit di calciomercato tra Cagliari e Monza. I discorsi tra i due club vertevano su un possibile triplo colpo per i brianzoli: Joao Pedro, Nandez e Carboni. L’incontro non ha portato alla fumata bianca e le parti si riaggiorneranno.