Calciomercato Chelsea, Blues già scatenati in vista del mercato estivo: nel mirino due gioielli del Crystal Palace

Calciomercato Chelsea, i Blues stanno già lavorando per rinforzare la squadra di Maresca ed hanno messo nel mirino due giovani del Cristal Palace

Per rinforzare la squadra di Maresca, il Chelsea sta lavorando insistentemente su due giovani profili. Secondo Calciomercato.com, la società londinese ha messo gli occhi su Marc Guehi, ex Chelsea e attualmente in forza al Crystal Palace, e sul giovane talento Jesse Derry, un’ala di appena di 17 anni, anch’egli un giocatore del Palace.

La politica adottata nell’ultimo periodo dalla società Blue e dal suo presidente Todd Boehly è abbastanza chiara: puntare sui giovani e sui talenti emergenti, politica non sempre ben vista dai tifosi. Come riportato da The Atlethic, Derry avrebbe già deciso di non rinnovare il contratto con il Palace e potrà accasarsi ai Blues a parametro zero la prossima stagione.

Guehi, invece, ha attirato l’attenzione anche di altre big come Arsenal, Liverpool e Tottenham. C’è una forte concorrenza sul ragazzo cresciuto all’ombra di Stamford Bridge, con il Chelsea che dovrà alzare non poco il prezzo per assicurarsi il giovane difensore.