Calciomercato Como, si cerca in Spagna. Dal Real Betis occhi puntati su Abde e Ricardo Rodriguez!

Il calciomercato del Como è in pieno fermento. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria per 25 milioni di euro, già diventato uno dei colpi più importanti dell’estate, il club guidato da Cesc Fabregas continua a sondare il mercato per rinforzare ulteriormente la rosa.

Tra i nomi sul taccuino dei dirigenti spicca quello di Abde Ezzalzouli, esterno offensivo marocchino attualmente al Real Betis. Ma non è il solo giocatore del club spagnolo finito nel mirino lariano. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il Como starebbe valutando anche Ricardo Rodriguez, esperto difensore svizzero classe 1992.

Per Rodriguez, nato a Zurigo ma con origini cilene, si tratterebbe della terza esperienza in Serie A. In Italia ha già vestito le maglie del Milan (dal 2017 al 2020) e del Torino, dove ha giocato fino all’estate 2024. Il suo profilo garantirebbe solidità e leadership a un reparto difensivo che punta a competere ad alti livelli.

Sempre in entrata, il Como tiene d’occhio il mercato offensivo. Un altro nome accostato ai lariani è quello di Roberto Piccoli, attaccante classe 2001, attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Il club sardo sarebbe pronto a riscattarlo per 12 milioni di euro, ma secondo il quotidiano ci sarebbe anche l’interesse concreto del Como, insieme ad altre squadre italiane.

Il calciomercato Como si conferma dunque molto attivo e ambizioso. Dopo la promozione in Serie A, la società vuole costruire una squadra competitiva puntando su giocatori d’esperienza internazionale come Rodriguez, giovani talentuosi come Baturina e profili di prospettiva come Ezzalzouli e Piccoli.

Restano attesi nuovi sviluppi nei prossimi giorni, con la sensazione che il Como non abbia ancora finito di sorprendere.