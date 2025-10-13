Calciomercato: Depay può lasciare il Brasile a gennaio. Ecco il club che vuole riportarlo in Europa!

Calciomercato: Depay verso l’addio al Brasile: nella finestra di gennaio può tornare in Europa, spunta il club pronto a riportarlo…

Una voce sorprendente proveniente dal Brasile sta agitando il calciomercato europeo: Memphis Depay potrebbe lasciare il Corinthians e fare ritorno nel Vecchio Continente già nella finestra di gennaio. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista brasiliano Cosme Rimoli durante il programma “Esporte Record”, il quale ha rivelato un forte interesse da parte del Fenerbahçe.



Il Fenerbahçe e il fascino di Domenico Tedesco

Secondo Rimoli, la spinta per l’interesse del Fenerbahçe verso Memphis Depay deriverebbe direttamente da Domenico Tedesco, ex commissario tecnico del Belgio. Tedesco, infatti, sarebbe particolarmente affascinato dal talento e dalle doti del capocannoniere di tutti i tempi della Nazionale olandese, che recentemente si è distinto anche come “re degli assist” per l’Olanda nella partita contro la Finlandia (vinta 4-0).

Il club turco starebbe seriamente considerando l’idea di muoversi concretamente per Memphis già nel gennaio del prossimo anno. La notizia è che lo stesso attaccante olandese sarebbe aperto a un possibile addio dal Brasile. Tuttavia, non è ancora chiaro se la Turchia rappresenterebbe per lui una destinazione gradita e un passo successivo attraente per la sua carriera.



La Richiesta Economica

Memphis Depay ha attualmente un contratto con il Corinthians valido fino al 31 dicembre 2026. Secondo le informazioni di Rimoli, l’ex giocatore del PSV dovrebbe generare un introito per il club brasiliano di circa 10 milioni di euro. Resta da vedere se il Fenerbahçe sarà disposto a mettere sul tavolo questa somma per assicurarsi le prestazioni del giocatore.



Non solo Memphis: il Fenerbahçe punta un altro olandese

È interessante notare come Memphis sia il secondo giocatore olandese a essere accostato al Fenerbahçe in breve tempo. Domenica scorsa, il quotidiano turco Fanatik aveva già riportato che anche il centrocampista del Feyenoord, Quinten Timber, sarebbe molto desiderato dal top club turco. Queste voci suggeriscono una chiara strategia del Fenerbahçe nel puntare su talenti olandesi per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e degli impegni futuri. Il ritorno di Memphis Depay in Europa, seppur in un campionato diverso da quelli top-tier in cui ha già giocato, rappresenterebbe comunque un colpo significativo e un’ulteriore conferma delle ambizioni del Fenerbahçe.

