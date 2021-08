Calciomercato Empoli, accordo sull’ingaggio per Pinamonti

Calciomercato Empoli, i toscani avrebbero ridotto le distanze sull’ingaggio da offrire al giovane attaccante in uscita dall’Inter

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Empoli ha fatto passi in avanti concreti per l’acquisto di Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99, che non rientra nei piani dell’Inter, avrebbe raggiunto un accordo con i toscani per l’ingaggio che andrebbe a percepire.

La società neopromossa, quindi, è al momento avanti al Cagliari e al resto della concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell’ex Genoa.