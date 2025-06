Calciomercato estero, 121 minuti non sono abbastanza. Luiz Felipe può rescindere con il Marsiglia! L’ex Lazio interessa al Rayo Vallecano

Calciomercato estero, Luiz Felipe può rescindere con il Marsiglia! L’ex Lazio interessa al Rayo Vallecano

Il futuro di Luiz Felipe sembra ormai lontano dal Marsiglia, club con cui ha firmato a parametro zero lo scorso gennaio. Il difensore brasiliano ex Lazio, nonostante un contratto valido fino al 2026, è destinato a cambiare nuovamente maglia dopo una parentesi deludente al Velodrome: solo 4 presenze ufficiali e appena 121 minuti giocati a causa di continui infortuni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il Rayo Vallecano è vicino a chiudere l’ingaggio del centrale classe 1997, che potrebbe diventare il primo acquisto del club spagnolo per la stagione 2025/26. Il Rayo, pronto a partecipare alle competizioni europee dopo 24 anni, cerca profili di esperienza internazionale, e Luiz Felipe, già conosciuto in Liga, risponde perfettamente a queste esigenze.

Il difensore brasiliano ha infatti già vestito la maglia del Betis Siviglia, con cui ha disputato una stagione positiva prima di essere ceduto nel 2023 all’Al Ittihad per 22 milioni di euro. Tuttavia, l’esperienza in Arabia Saudita non ha rispettato le attese e, dopo un anno e mezzo, Luiz Felipe ha tentato un rilancio in Europa con il Marsiglia. Tentativo però fallito, anche a causa della sfortuna sul piano fisico.

Durante la sua carriera, il punto più alto lo ha raggiunto con la Lazio, dove ha collezionato 144 presenze in cinque stagioni, diventando un pilastro della difesa biancoceleste sotto la guida di Simone Inzaghi. La sua affidabilità, unita alla conoscenza del campionato spagnolo, fanno di lui un profilo interessante per un club come il Rayo Vallecano.

La rescissione consensuale con il Marsiglia sembra imminente, e salvo sorprese Luiz Felipe vestirà la maglia della squadra di Vallecas nella prossima stagione, pronto a rilanciarsi in una piazza ambiziosa e con voglia di crescere a livello europeo.