Calciomercato estero, colpo di scena in casa Santos: pronto il rinnovo di Neymar! Firma attesa nei prossimi giorni

Neymar è pronto a prolungare la sua avventura con il Santos. Secondo quanto riportato da TyC Sports, l’attaccante brasiliano sarebbe vicino al rinnovo del contratto con il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. L’attuale accordo, valido solo per sei mesi, scade il 30 giugno, ma un nuovo prolungamento potrebbe essere annunciato ufficialmente entro la fine della settimana.

Il presidente del Santos, Marcelo Teixeira, ha recentemente incontrato il padre di Neymar per definire gli ultimi dettagli dell’intesa. La durata del nuovo contratto non è ancora stata resa nota, ma si tratterebbe di un impegno più lungo rispetto al precedente. La squadra brasiliana riprenderà gli allenamenti venerdì, giorno in cui potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale della firma.

Nonostante il Santos non abbia partecipato al Mondiale per Club, diverse società hanno mostrato interesse per Neymar, tentando di convincerlo con l’opportunità di disputare il prestigioso torneo. Tuttavia, il fuoriclasse brasiliano ha preferito restare: “Abbiamo parlato con alcune squadre e ci sono state opportunità concrete, ma ho preferito restare e allenarmi ancora un po’”, ha dichiarato in un podcast dedicato alla squadra paulista.

Dal suo ritorno al Santos, Neymar ha collezionato 14 presenze e segnato 3 gol, cercando di ritrovare la condizione migliore dopo gli infortuni che hanno rallentato la sua carriera negli ultimi anni. A 33 anni, il sogno resta quello di tornare a vestire la maglia della Nazionale brasiliana, anche se nella prima convocazione del nuovo CT Carlo Ancelotti non è stato incluso, in accordo con lo stesso allenatore.

Il possibile rinnovo con il Santos rappresenta un nuovo capitolo per Neymar, che vuole rilanciarsi nel calcio sudamericano e tornare protagonista. I prossimi giorni saranno decisivi per ufficializzare la firma e capire se il legame tra O’Ney e il Peixe continuerà anche oltre il 2024.