Calciomercato estero, clamorosa indiscrezione in Ligue 1! Il Paris FC cerca il colpo: l’idea sarebbe riportare in Francia N’Golo Kanté! Entusiasmo nello spogliatoio

Calciomercato estero, clamorosa indiscrezione: il Paris FC pensa al colpo Kanté! Entusiasmo nello spogliatoio: Kebbal e Lopez lo vogliono, Arnault non chiude

N’Golo Kanté è un nome che infiamma il mercato, anche quando si parla del Paris FC. Il centrocampista francese, nativo di Parigi ma mai profeta in patria con le maglie dei club capitolini, potrebbe fare un ritorno sensazionale in Francia dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad, che si concluderà nel giugno 2026. Dopo aver respinto in passato le avances del PSG, la destinazione a sorpresa potrebbe essere proprio l’altra sponda di Parigi, il PFC, recentemente rilevato dalla famiglia Arnault.

La possibilità di vedere Kanté con la maglia del Paris FC ha suscitato entusiasmo non solo tra i tifosi, ma anche all’interno dello spogliatoio. Due giocatori in particolare, Ilan Kebbal e Maxime Lopez, entrambi con un passato legato all’Olympique Marsiglia, hanno espresso pubblicamente il loro desiderio di accogliere il campione del mondo. Kebbal, intervistato da Carré, non ha usato mezzi termini: «Francamente, che venga. Lo accolgo io, vado a prenderlo all’aeroporto. Ci sono giocatori per cui faresti questo. È una leggenda, se ce lo chiedessero, diremmo tutti di sì».

Anche Lopez vede di buon occhio l’operazione, ritenendola vantaggiosa per entrambe le parti. «Kanté ha il profilo perfetto. Forse è felice in Arabia, ma se volesse tornare in Francia, essendo della regione parigina, per lui che ha vinto tutto potrebbe essere una sfida interessante ripartire da un club meno blasonato ma ambizioso come il PFC».

Lo stesso Kanté, lo scorso novembre a Téléfoot, non ha chiuso la porta a un possibile ritorno in patria. Antoine Arnault, nuovo proprietario del club, non ha smentito le voci, alimentando ulteriormente il sogno di vedere uno dei centrocampisti più forti della sua generazione chiudere la carriera là dove tutto è iniziato, seppur con una maglia diversa da quella che molti si aspettavano.

