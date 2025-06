Calciomercato Fiorentina, manovre a centrocampo: Asllani e non solo, si cerca questo profilo

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Fiorentina per rinforzare il proprio centrocampo, con l’interesse per diversi calciatori

La Fiorentina si appresta a rivoluzionare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le partenze di Adli e Folorunsho, rientrati rispettivamente a Milan e Napoli, unite alla possibile uscita di Danilo Cataldi — che potrebbe far ritorno alla Lazio — impongono una ricostruzione profonda in mediana. Le certezze, al momento, rispondono ai nomi di Nicolò Fagioli, riscattato con obbligo, e di Rolando Mandragora, il cui contratto in scadenza nel 2026 dovrà però essere rinegoziato. Accanto a loro, i giovani Richardson e Ndour offrono alternative interessanti, ma non possono bastare: serviranno almeno due innesti di qualità e sostanza.

Uno dei profili valutati con maggiore attenzione è quello di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, in uscita dall’Inter, conosce bene la Toscana grazie all’esperienza a Empoli e potrebbe vedere di buon occhio un ritorno nella regione, dove troverebbe maggiore continuità. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma la valutazione si aggira intorno ai 14 milioni di euro. Più difficile invece l’operazione Ismail Bennacer dal Marsiglia. Pioli lo conosce bene, ma l’ingaggio da 4 milioni di euro netti è fuori portata per i parametri economici della società viola, che oggi non intendono superare la soglia dei 3 milioni annui.