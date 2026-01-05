Calciomercato Fiorentina: SOS centrocampo! Tre nomi nella lista di Paratici, chi può arrivare in viola. Ultimissime

Calciomercato Fiorentina: SOS centrocampo! Tre nomi in lista di Paratici per rinforzare la squadra viola. Svelati tutti i dettagli

La vittoria scacciacrisi ottenuta all’ultimo respiro contro la Cremonese, grazie alla zampata di Kean, ha ridato ossigeno alla classifica e all’ambiente della Fiorentina. Ma se il campo ha offerto una boccata d’aria fresca, è dietro la scrivania che si prepara la vera rivoluzione per blindare la salvezza. In attesa dell’ufficialità dell’ingaggio di Fabio Paratici, il club viola ha già delineato le priorità per questa sessione invernale. Dopo aver puntellato la fascia con l’arrivo di Manor Solomon, la caccia si sposta su tre ruoli chiave: un difensore centrale, un altro esterno e, soprattutto, tanta qualità in mezzo al campo.

Asse caldo con l’Atalanta: obiettivo Brescianini

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i radar della Fiorentina sono puntati con insistenza su Bergamo. Il nome più caldo per rinforzare la mediana è quello di Marco Brescianini. Il centrocampista dell’Atalanta è il profilo ideale per dare dinamismo al reparto. I contatti sono avviati e l’interesse è forte.

Il sogno Samardžić e il veto di Palladino

Sempre in casa della Dea, la Fiorentina coltiva un sogno decisamente più complesso: Lazar Samardžić. Il talento serbo piace moltissimo alla dirigenza toscana. Tuttavia, la strada appare in salita. Raffaele Palladino considera il giocatore incedibile. Strapparlo ai nerazzurri a gennaio sembra, al momento, una missione quasi impossibile.

La suggestione Baldanzi

Non solo Bergamo: lo sguardo della Fiorentina si posa anche sulla Capitale. Il club gigliato continua a seguire con enorme interesse Tommaso Baldanzi. Il fantasista della Roma sta trovando poco spazio in giallorosso. La Fiorentina potrebbe offrirgli quel palcoscenico da protagonista che cerca, regalando ai tifosi un innesto di pura classe per accendere la manovra offensiva.