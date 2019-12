Calciomercato Fiorentina, ecco il nome per rafforzare il centrocampo

Calciomercato di gennaio: la Fiorentina potrebbe puntare su Banega, in scadenza col Siviglia, per migliorare il suo centrocampo

Il contratto di Ever Banega scadrà a giugno col Siviglia, e per questo potrebbe essere un colpo low cost per la Fiorentina, come riportato dal Corriere fiorentino. Pradè ha bisogno di un centrocampista, dato che il reparto ha sofferto la partenza di Veretout.

Banega conosce sia l’Italia, avendo giocato una stagione nell’Inter, sia Montella, che lo ha allenato quando sedeva sulla panchina del Siviglia.